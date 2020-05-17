“الجمارك” تسلم خريجي التطبيقي قرارات تعيينهم ومهام عملهم.. مع أول يوم دوام رسمي

أعلن مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للجمارك علي العنزي، عن تسليم طلبة التفتيش الجمركي من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قرارات تعيينهم ومهام عملهم الجمركية بأول يوم عمل رسمي وذلك لمباشرتهم العمل.

وأضاف أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي على استمرار «جمارك الكويت» بأداء الواجبات المناطة إليها.

وأكد العنزي على انتهاء الجمارك من تحديد جهات عمل الخريجين الجدد حسب النظام على ان تصدر قرارت تعيينهم قريباً.

ودعا العنزي كافة المشمولين بالقرار لمراجعة إدارة الشؤون الإدارية بأول يوم عمل يعلنه مجلس الوزراء الموقر وديوان الخدمة المدنية حتى وان كان عمل «جزئي» وذلك بمنطقة الشويخ شارع جمال عبدالناصر مبنى الإدارة العامة للجمارك لإنهاء إجراءات التعيين وإخطارهم بجهات عملهم.