بلدية «العاصمة»: تحرير 352 مخالفة و175 أمرغلق إداري.. إبريل الماضي

في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناءا على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد ، أوضحت البلدية بأن الجولات الميدانية التي قام بها الفريق الرقابي بالعاصمة خلال الفترة من 1/4/2020 حتى 30/4/2020 أسفرت عن الكشف على 14075 محلا فضلا عن تحرير 352 مخالفة .

وأوضحت البلدية بأن الجولات الميدانية التي نفذها المفتشين بقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة أسفرت عن توجيه 75 تنبيها ، الكشف الميداني على 1800 محل ، تنفيذ 280 جولة ، تحرير 127 مخالفة تمثلت في مخالفة خطر داهم على صحة وسلامة الجمهور وعدم التقيد بالنظافة العامة للمحال وفتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية وخدمة توصيل ، تحرير 66 أمر غلق إداري لمخالفة أنظمة البلدية وقرارات مجلس الوزراء فضلا عن تحرير 45 أمر فتح لمحلات .

وبينت البلدية بأن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق قامت بغسيل وتعقيم 52560 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة ،وضع 2004 ملصقا على سيارات مهملة ، رفع 95 سيارة مهملة إلى جانب تحرير 80 مخالفة للائحة النظافة العامة ونقل النفايات رقم 190/2008 والمرسوم بقانون 9/1987 حظر بعض الأفعال المضرة ، تحرير 37 مخالفة بائع متجول فضلا عن تحرير 91 تعهدا.

وأشارت إلى أن فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة قام بتحرير 92 مخالفة للائحة المحلات 87/2015 ، الكشف على 9275 محل وتلقي 770 بلاغا وإستفسار ، توجيه 11 تنبيها فضلا عن تحرير 93 أمر غلق لمحلات لمخالفتها القرارات.

وألمحت البلدية إلى أن إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة قامت بتحرير 16 مخالفة خطر داهم ، تحرير 16 أمر غلق والكشف على 3000 محل فضلا عن التنبيه على 250 محلا.

وأضافت بأن إدارة التراخيص الهندسية قامت بإنجاز 103 معاملة ، فيما قامت إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بوضع 13 ملصقا على عقارات لمخالفة القانون 92/125 وتحرير 6 كتب بحث وتحري ، وقطع التيار عن 4 عقارات وإعادة التيار إلى 4 عقارات ، توجيه 6 تعهدات بالإخلاء .

وتابعت بأن إدارة السلامة قامت بتوجيه 34 تنبيها لإنظمة السلامة وتحرير مخالفة أنظمة السلامة فضلا عن التعامل مع 5 شكاوي.