«القوى العاملة»: صرف 1.749 مليون دينار أعمال ممتازة للموظفين.. خلال أيام

خصصت الهيئة العامة للقوى العاملة، مليوناً و749 ألف دينار لصرف الأعمال الممتازة لموظفيها المستحقين في جميع القطاعات، على أن تودع في حساباتهم خلال أيام.

وأعلن المدير العام للهيئة أحمد الموسى، عن الانتهاء من التدقيق على الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين في جميع القطاعات، مشيرا إلى أن عدد المستحقين بلغ 1334 موظفا وموظفة جاء ذلك وفقا للضوابط والشروط والآلية المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف أن «تم الانتهاء من إعداد الكشوف واعتمادها والاستعداد للصرف خلال الأيام المقبلة، مبينا أن إجمالي المبلغ المرصود للمكافآت بلغ 1،749،750 دينارا».

إلى ذلك، كشف الموسى أنه تم ترقية 295 موظفا وموظفة مستحقين الترقية بالاختيار اعتبارا من 31 مارس الماضي، حسب الضوابط والشروط المنظمة لديوان الخدمة المدنية، موجها الشكر والتقدير إلى قطاع الموارد البشرية و المالية والمراقبين الماليين لجهودهم المبذولة لأعمال الصرف واعداد الكشوف الخاصة بالموظفين خلال هذه الأزمة، مهنئا جميع الموظفين المستحقين للاعمال الممتازة والحاصلين على الترقية متمنيا لهم دوام التوفيق.