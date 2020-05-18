وزير الخارجية ونظيره السريلانكي يبحثان تسيير طائرات ترحيل العمالة المخالفة.. اعتبارا من الغد

أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة دينيش جوناواردانا تناول خلاله مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

كما تم خلال الاتصال بحث موضوع العمالة السريلانكية المقيمة بصورة غير قانونية في دولة الكويت وتم التنسيق حيال مباشرة تسيير طائرات ترحيل العمالة المخالفة لقانون الاقامة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء على أن تتواصل الرحلات تباعا في الأيام المقبلة.