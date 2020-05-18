«الجمعية الصيدلية»: تصاريح لـ300 صيدلية لتوصيل الأدوية.. خلال الحظر الشامل

أشاد أمين عام الجمعية الصيدلية الصيدلي علي هادي بالتعاون المستمر مع وزارة الداخلية ممثلة برئيس وحدة التصاريح الأمنية العقيد أحمد فهد العازمي لوضع الآليات والحلول المناسبة لتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين والمقيمين خلال فترة الحظر الكلي، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت التواصل الإلكتروني من الجمعية للتقديم واعتماد تراخيص توصيل الأدوية.

وقال هادي أن الجمعية الصيدلية هي الجهة المخولة حالياً لتلقي طلبات استصدار التراخيص اللازمة لتوصيل الأدوية من الصيدليات والشركات الدوائية، معرباً عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة لتسهيل إصدار التراخيص لأهميتها في توفير الأدوية خلال هذه الفترة.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الصيادلة في ضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير خدمة التوصيل إلى المنازل، مشيرا إلى أن عدد الصيدليات التي أعطيت التصاريح لتوصيل الأدوية بلغ 300 صيدلية في كافة مناطق الكويت.