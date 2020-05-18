الوزيرة العقيل: افتتاح فرع مؤقت لجمعية «صباح الأحمد» في الخيران السكنية.. قريباً

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن قرب افتتاح فرع مؤقت لجمعية صباح الأحمد التعاونية، في مدينة الخيران السكنية بمبنى مركز الخدمة التابع لوزارة الداخلية خدمة لأهالي وقاطني المنطقة.

وقالت العقيل، في تصريح صحافي، “أتقدم بجزيل الشكر إلى وزارة الداخلية على تعاونهم البناء والموافقة على استغلال مبنى مركز خدمة المواطن التابع لها في منطقة الخيران كسوق مركزي لتشغيل فرع مؤقت لجمعية صباح الأحمد التعاونية لمدينة الخيران السكنية”، مشيدة بدور “الداخلية” ومنتسبيها خلال أزمة جائحة “كورونا”.

وأكدت العقيل، السعى الجاد إلى تذليل العقبات أمام أهالي في منطقة الخيران، الذين نشعر بمعانأتهم خلال الفترة السابقة لعدم وجود جمعية تعاونية تخدمهم، لافتة إلى أنه من هذا المنطلق قمنا بمخاطبة “الداخلية” لاخذ الموافقة، والتي بدورها لم تتوان عن تلبية الطلب خدمةً لاهالي المنطقة.

وباركت العقيل لاهالي منطقة الخيران، واعدة اياهم ببذل الجهد لافتتاح سوق مركزي كبير يلبي متطلباتهم، مشيدة بدور الداخلية الهام والحيوي في مساندة الجهات الحكومية منذ بدء الأزمة.