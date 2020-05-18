«الصحة»: 841 إصابة جديدة بـ«كورونا» والاجمالي 15691.. وتسجيل 6 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 15691 حالة في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 118 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال841 السابقة تضمنت «162 حالة لمواطنين كويتيين» و«232 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية» و«194 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية» و«63 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية» وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع «284 حالة بمنطقة الفروانية الصحية» و«212 حالة بمنطقة حولي الصحية» و«166 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية» و«97 حالة بمنطقة الجهراء الصحية» و«82 حالة بمنطقة العاصمة الصحية».

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: «منطقة جليب الشيوخ 99 حالة» و«منطقة الفروانية 77 حالة» و«منطقة حولي 75 حالة» و«منطقة السالمية 64 حالة».

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 161 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد – 19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11234 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية عدد 310 أشخاص وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3838 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 314ر248 ألف فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 246 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4339 حالة.