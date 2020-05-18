السيار لـ«التعاونيات»: استعدوا لتفعيل خدمة توصيل الطلبات للمنازل

دعا رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية مشعل السيار كافة التعاونيات إلى الاستعداد التام لتفعيل خدمة توصيل الطلبات للمنازل.

وخاطب السيار الجمعيات التعاونية بشأن خدمة توصيل الطلبات للمستهلكين، وذلك نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي لمكافحة فيروس كورونا، وقرارات مجلس الوزراء بفرض الحظر الكلي على جميع مناطق الكويت، وزيادة عدد الإصابات بين موظفي الجمعيات التعاونية نتيجة الاحتكاك المباشر مع المستهلكين وتطبيقا لقرارات التباعد الاجتماعي.

ودعا السيار إلى التأكد من قدرة «التعاونيات» على تفعيل خدمة التوصيل لتقليل اعداد مرتادي الجمعيات.