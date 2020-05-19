وكيل «الشؤون»: تمديد فترة السماح للجمعيات التعاونية بتوريد المنتجات الزراعية والسلع الغذائية

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عبد العزيز شعيب ان الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الامنية والصحية قررت تمديد فترة السماح للجمعيات التعاونية بتوريد المنتجات الزراعية والسلع الغذائية لتكون من الثانية فجرا الى الثانية ظهرا.

واوضح شعيب في تصريح صحفي ان الهدف من تمديد فترة السماح هو ضمان توفير الجمعيات التعاونية احتياجات المواطنين والمقيمين من الخضار والفاكهة والسلع الغذائية الاخرى خصوصا في ظل تطبيق قرار الحظر الكلي وعدم تمكن المستهلكين من التسوق سوى مرة واحدة كل ستة أيام.

واشار الى ان الوزارة ارتأت تمديد فترة توريد الخضار والفاكهة بهدف ادخال كميات كبيرة من هذه السلع المهمة لتكفي الجميع.

واكد شعيب ان وزارة الشؤون لا تألو جهدا في توفير الامن الغذائي وخصوصا خلال الاوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

واشاد في هذا الصدد بتعاون اتحاد الجمعيات التعاونية وكافة الجهات المعنية مع وزارة الشؤون الاجتماعية لانجاح دور الجمعيات التعاونية في خدمة روادها بكافة محافظات ومناطق دولة الكويت.