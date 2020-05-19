اللواء الشطي: ترقية 488 ضابط صف في «الإطفاء»

أعلن نائب المدير العام لقطاع تنمية الموارد البشرية، اللواء محمد عبدالله الشطي، أنه بناء على توجيهات مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد، وتقديراً لجهود رجال الإطفاء، سيقيم مركز إعداد رجال الإطفاء برنامج اختبارات الترقية لـ 488 ضابط صف بواسطة تقنية الاتصال المرئي، تقديراً لجهود العاملين في جميع القطاعات، وحرصاً على استكمال إجراءات الترقية للرتبة التي تلي رتبهم الحالية في الموعد المحدد من دون أي تأخير.

وقال الشطي إن إجراء الاختبارات باستخدام تقنية الاتصال المرئي، يأتي لسهولة التواصل مع جميع المرشحين للترقية في هذه الظروف الاستثنائية، وحرصاً من الإدارة على سلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا، على أن يشمل برنامج اختبارات الترقية 5 وكلاء عريف، و160 عريفاً، و17 رقيباً، و285 رقيب أول، و21 وكيل ضابط.

وأضاف الشطي أن الاختبارات ستبدأ من يوم الأربعاء 20 مايو بتمام الساعة 9 مساء لغاية الساعة 12 من منتصف الليل طوال شهر رمضان المبارك، فيما تبدأ الاختبارات بعد شهر رمضان من الساعة 10 صباحاً ولغاية 1 ظهراً، مشيراً إلى أنها ستستمر لغاية 21 يونيو المقبل.