«جمارك الكويت»: نعمل على مدار 24 ساعة لإنهاء إجراءات التخلص الجمركي ولا نتقاضى غرامات التأخير

أكد مدير إدارة الجمرك الجوي مطلق العنزي استمرار عمل المفتشين في الإدارة على مدار 24 ساعة لإنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الشحنات التي ترد إلى الكويت، مشيراً إلى أن تراكم كميات من البضائع بأنواعها داخل مستودعات الشحن نتيجة تضاعف الشحنات وضيق المستودعات المخصصة لمقدمي خدمات الشحن، لافتاً إلى أن كمية الشحنات التي ترد إلى البلاد في هذه المرحلة تصل إلى 5 إلى 6 أضعاف الكميات المعتادة.

وأشار العنزي إلى حرص الإدارة العامة للجمارك على تسهيل خروج وتداول جميع الواردات التي تصل إلى البلاد من خلال طواقم تعمل على مدار الساعة، مشيراً إلى أن رجال جمارك الشحن الجوي يقومون بإجراءات التخليص في وقت قياسي وإنهاء إجراءات التفيش والتدقيق الأمني عقب تقدم الشركات لاستلام البضائع بصورة سريعة.

وجدد التأكيد على أن الإدارة العامة للجمارك لا تفرض رسوم على تاخير تسلم البضائع أو مقابل تواجدها في مستودعات الشحن «أرضية» منوها الى أن «الجمارك» تتحصل فقط على ضريبة جمركية حسب قانون الجمارك في حال كون البضائع مستحقة للضريبة الجمركية،لافتا الى أن أي رسوم يتم تحصيلها من قبل الشركات أمر لا دخل للجمارك به.