«الإطفاء»: افتتاح المحجر الصحي الخاص برجال الإطفاء

اعلنت الادارة العامة للإطفاء الكويتية افتتاح محجر صحي خاص برجال الإطفاء تم تجهيزه بالتعاون مع وزارة الصحة ليستوعب في المرحلة الأولى 100 سرير مع إمكانية التوسعة في المرحلة الثانية.

وقالت «الاطفاء» في بيان صحفي ان افتتاح المحجر جاء بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح موضحة ان المحجر يضم عيادة طبية تعمل على مدار الساعة لفحص رجال الإطفاء وأخذ العينات من المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتجهيز الوجبات الغذائية وجميع الاحتياجات اللازمة.

وذكرت ان المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد أصدر تعليماته في وقت سابق بتجهيز مركز إعداد رجال الإطفاء الذي تم تطهيره بالكامل مرتين بإشراف وزارة الصحة والمرة الثانية بإشراف مركز إطفاء مبارك الكبير للمواد الخطرة وتحويله لمحجر صحي لرجال الإطفاء.

وأوضحت أن ذلك يأتي سيرا على الخطط التي أعدتها الإدارة للتصدي لفيروس «كوفيد 19» وبما يضمن استمرار العمل في جميع مراكز الإطفاء للقيام بالواجبات المناطة بها وتقديم الدعم الكامل لباقي جهات الدولة في هذه الظروف الاستثنائية.