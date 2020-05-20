«هيئة الطرق»: أعمال تنفيذ مشروع تطوير «طريق 6.5».. مستمرة

أكد الناطق الرسمي لوزارة الأشغال العامة و الهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس عبدالله العجمي استمرار فرق العمل في الهيئة العامة للطرق والنقل البري في متابعة تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح و القشط و فرش الأسفلت في عدد كبير من المواقع الخاصة بعقود الهيئة على مدار الساعة من خلال فرقها العاملة خلال هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقال العجمي في تصريح صحافي «تنفيذاً لخطط الهيئة العامة للطرق والنقل البري فإن اعمال الفرق الفنية جارية ومستمرة في تنفيذ مشروع تطوير طريق 6.5 من أعمال قشط و فرش للإسفلت بمساحات وكميات غير مسبوقة» مشيرا إلى استمرار أعمال مختلف عقود الصيانة التابعة للهيئة خلال وقت الحظر الكلي المطبق في البلاد على خلفية مساعي الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ولفت إلى تضاعف أعمال الصيانة بشكل ملحوظ في فترتي الحظر الجزئي الحظر الكلي، مبينا أنه تتم متابعة تنفيذ هذه العقود عبر فرق الإشراف والتفتيش لضمان جودة التنفيذ والعمل لتحقيق ما يأمله مستخدمي الطريق وسكان محافظة الجهراء.