المزارعون المنتجون: البيع المباشر للتعاونيات يخفض اسعار الخضروات الى النصف

*الموافقة على البيع المباشر يعني توفير الطازج من الخضروات بين ايادي المستهلكين

طالب مجموعة من المزارعين المنتجين، بضرورة فتح المجال لبيع المنتجات الزراعية المحلية بشكل مباشر للجمعيات التعاونية بما يضمن ايصال الخضروات الطازجة بأسعار مناسبة مباشرة من الحقول الزراعية الى المستهلك، مؤكدين ان المزارعين على استعداد كامل في المساهمة بتخفيض الاسعار وتوفير كافة الاصناف الاساسية بنصف القيمة المتداولة حاليا في الاسواق.

ودعا عدد كبير من المزارعين في بيان لهم، وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل، الى ضرورة اعادة النظر بقرار دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي ليشمل البيع المباشر بين المزارعين والجمعيات التعاونية دون اقتصار البيع على منفذين فقط، مشيرين الى ان هذا الامر يقع في النهاية لصالح المستهلك ويضمن الحد من غلاء الاسعار وتوفير الاصناف المطلوبة بأسعار معقولة بين متناول ايدي المواطنين والمقيمين.

ورأوا ان هناك غلاء مصطنع للانتاج الزراعي الوطني، حيث تضاعف اسعار مختلف الاصناف في الجمعيات التعاونية وفي منافذ البيع المحددة الى الضعف، بالرغم من ان المزارع المنتج يستطيع توفيرها بأسعار مخفضة تصل الى نسبة 50 في المئة.

واكدوا انهم لازالوا يعانون مشكلة الوسيط في تصريف المنتج الزراعي الوطني، حيث ان الوزيرة العقيل لم تقطع دابر الوسيط حسب قولها وانما انتقل من الشريطي الاجنبي الى المتنفذ، مبينين ان المزراع الكويتي سخر كافة طاقاته وتكبد المزيد من التكاليف لزيادة المنتجات الزراعية المحلية لتكون بين ايدي المستهلكين باسعار مخفضة، غير انهم يجدونها في الاسواق المركزية بأسعار مرتفعة جدا.

واوضحوا ان الخلل يكمن في احتكار البيع في المنفذين اللذان حددتهما وزارة الشؤون، إذ استغل القائمين عليها الوضع لرفع الاسعار وكأنها محطة جمرك غالية الثمن، الامر الذي يستدعي الى وقفة جادة بضرورة شمول قرار دعم ترويج المنتج الزراعي الوطني البيع المباشر بين المزارعين المنتجين والجمعيات التعاونية وفق آلية محكمة تحد من سطوة المتنفذين وتردع كف التلاعب في الاسعار والاوزان.

واشاروا الى انه عند السماح للجمعيات التعاونية بالشراء المباشر من المزارع، هنا يكون حقق القطاع التعاوني نقلة نوعية في تغذية السوق من المنتج الزراعي الوطني باسعار مناسبة، مؤكدين انه حينها لا يتطلب من الجمعية سوى تحديد الكميات التي تحتاجها بالتواصل مع المزارع خلال الفترة المسائية حتى تكون جاهزة لمندوب الجمعية في الفترة الصباحية، كما ان هناك الكثير من المزارعين على استعداد ايصال الكميات المطلوبة من الخضروات الطازجة الى مراكز التسوق.

وشددوا على ضرورة احكام الرقابة ومتابعة الحركة التعاونية لتمييز الجمعيات التعاونية النزيهة من غير النظيفة المتلاعبة بالاسعار وايضا المتلاعبة في الاوزان، وذلك عن طريق النزهاء من المراقبين الاداريين والماليين، معتبرين ان ما يحدث الآن دمار شامل بقيادة كتلة من التجار الذي عاثوا فسادا في القطاع الزراعي.

في هذا السياق، اكد اكبر المزارعين المنتجين في الكويت فيصل الدماك، في تصريح صحافي، استعداد المزارع الكويتي على مد السوق من الخضراوات الطازجة يوميًا لتكون في متناول أيدي المواطنين والمقيمين بأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن فتح المجال لبيع المنتجات الزراعية المحلية للجمعيات التعاونية بشكل مباشر يساهم إلى حد كبير في توفير أجود أنواع الخضراوات المطلوبة بأسعار تصل لنصف القيمة الحالية للسلع.

ووصف الدماك الغلاء الحالي بالمصيبة حيث أن كرتون الطماطم يباع في الجمعيات بدينار ونصف والمزارع على استعداد تقديمه بنصف السعر للمستهلك وكذلك الاصناف الاخرى، مشيراً إلى قدرة المزارعين الكويتين على تغذية السوق بمئات الأطنان من المنتجات الزراعية الطازجة بشكل يومي.

وأشار الدماك الى ان هناك الكثير من المزارعين بإستطاعتهم توفير خدمة توصيل المنتجات الزراعية الى الجمعيات التعاونية لتكون “فريش” بين ايدي المستهلك في حال تم السماح لها بالشراء المباشر، بالإضافة إلى استعدادهم توفير الكميات المطلوبة ليلاً لتكون جاهزة عند قدوم المندوب وذلك يغني الجمعيات التعاونية عن شراء إحتياجاتها من الحراج بأضعاف الأسعار.