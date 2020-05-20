المزارعون المنتجون: البيع المباشر للتعاونيات يخفض اسعار الخضروات الى النصف

ودعا عدد كبير من المزارعين في بيان لهم، وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل، الى ضرورة اعادة النظر بقرار دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي ليشمل البيع المباشر بين المزارعين والجمعيات التعاونية دون اقتصار البيع على منفذين فقط، مشيرين الى ان هذا الامر يقع في النهاية لصالح المستهلك ويضمن الحد من غلاء الاسعار وتوفير الاصناف المطلوبة بأسعار معقولة بين متناول ايدي المواطنين والمقيمين.
واوضحوا ان الخلل يكمن في احتكار البيع في المنفذين اللذان حددتهما وزارة الشؤون، إذ استغل القائمين عليها الوضع لرفع الاسعار وكأنها محطة جمرك غالية الثمن، الامر الذي يستدعي الى وقفة جادة بضرورة شمول قرار دعم ترويج المنتج الزراعي الوطني البيع المباشر بين المزارعين المنتجين والجمعيات التعاونية وفق آلية محكمة تحد من سطوة المتنفذين وتردع كف التلاعب في الاسعار والاوزان.
واشاروا الى انه عند السماح للجمعيات التعاونية بالشراء المباشر من المزارع، هنا يكون حقق القطاع التعاوني نقلة نوعية في تغذية السوق من المنتج الزراعي الوطني باسعار مناسبة، مؤكدين انه حينها لا يتطلب من الجمعية سوى تحديد الكميات التي تحتاجها بالتواصل مع المزارع خلال الفترة المسائية حتى تكون جاهزة لمندوب الجمعية في الفترة الصباحية، كما ان هناك الكثير من المزارعين على استعداد ايصال الكميات المطلوبة من الخضروات الطازجة الى مراكز التسوق.
وشددوا على ضرورة احكام الرقابة ومتابعة الحركة التعاونية لتمييز الجمعيات التعاونية النزيهة من غير النظيفة المتلاعبة بالاسعار وايضا المتلاعبة في الاوزان، وذلك عن طريق النزهاء من المراقبين الاداريين والماليين، معتبرين ان ما يحدث الآن دمار شامل بقيادة كتلة من التجار الذي عاثوا فسادا في القطاع الزراعي.
ووصف الدماك الغلاء الحالي بالمصيبة حيث أن كرتون الطماطم يباع في الجمعيات بدينار ونصف والمزارع على استعداد تقديمه بنصف السعر للمستهلك وكذلك الاصناف الاخرى، مشيراً إلى قدرة المزارعين الكويتين على تغذية السوق بمئات الأطنان من المنتجات الزراعية الطازجة بشكل يومي.
وأشار الدماك الى ان هناك الكثير من المزارعين بإستطاعتهم توفير خدمة توصيل المنتجات الزراعية الى الجمعيات التعاونية لتكون “فريش” بين ايدي المستهلك في حال تم السماح لها بالشراء المباشر، بالإضافة إلى استعدادهم توفير الكميات المطلوبة ليلاً لتكون جاهزة عند قدوم المندوب وذلك يغني الجمعيات التعاونية عن شراء إحتياجاتها من الحراج بأضعاف الأسعار.