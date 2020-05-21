وزير الداخلية: استمرار جهود قوات الأمن الخاصة في مواجهة «كورونا»

قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بزيارة تفقدية إلى معسكر قوات الأمن الخاصة للوقوف على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الوزارة وسط الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان إن الوزير الصالح اطلع على أحدث التقنيات والآليات والأجهزة الأمنية المستخدمة في قطاع الأمن الخاص خلال زيارته للمعرض الأمني في ميدان قوات الأمن الخاصة والذي يضم جميع الإدارات التابعة للقطاع.

ونقل تحيات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء للجميع وتقديره للجهود المبذولة من قطاع الأمن الخاص في مواجهة فيروس كورونا.

وأعرب الصالح عن الشكر والتقدير لرجال قوات الأمن الخاصة على ما يقومون به من استمرار جهود تنفيذ الإجراءات الأمنية الميدانية المتبعة وسط الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة كورونا.

بدوره، أثنى وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام على الجهود التي يقوم بها قطاع الأمن الخاص وجميع منتسبيه والذي ينعكس إيجابا على عمل المؤسسة الأمنية ومساندة جميع قطاعات الوزارة.

وتناول وزير الداخلية على هامش الزيارة وجبة الإفطار مع منتسبي القطاع.

رافق الوزير الصالح خلال الزيارة وكيل وزارة الداخلية وعدد من القيادات الأمنية وكان في استقباله الوكيل المساعد لقوات الامن الخاصة اللواء شكري النجار وبعض القيادات الأمنية في القطاع.