«شؤون القصر»: مساعدات «عيد الفطر» في حسابات المستحقين

أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالانابة م. حمد البرجس، “الانتهاء من تحويل مساعدات عيد الفطر للمستحقين من القصر والمشمولين برعاية الهيئة أستفاد منها عدد 811 أسرة و2485 قاصراً ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط”.
واوضح البرجس أن “الهيئة وبتعليمات مباشرة من مجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار الدكتور فهد العفاسي وزير العدل رئيس مجلس ادارة الهيئة، سعت جاهدةً لتحويل هذه المساعدات بالرغم من ظروف الحظر الكلي والإجراءات الإحترازية والوقائية المعمول بها بالدولة”، مشيرا إلى أن “الهيئة خلال هذه الأزمة حرصت على تلبية كافة احتياجات القصر والتواصل معهم عبر منظومة متكامله لتنفيذ كافة المعاملات الخاصة بهم إلكترونياً وذلك عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة ووسائل التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى خدمة «الوتس آب»، لتلقى كافة إستفساراتهم وطلباتهم التي تم تسخيرها لخدمتهم”.
وأكد، أن “الهيئة التزمت خلال الفترة السابقة بالاستمرار في تقديم خدماتها للقصر والمشمولين برعايتها”، مثمنا “جهود العاملين بالهيئة لتحقيق رسالتها النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعايتها في ظل الرعاية السامية من سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين”.