«شؤون القصر»: مساعدات «عيد الفطر» في حسابات المستحقين

أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالانابة م. حمد البرجس، “الانتهاء من تحويل مساعدات عيد الفطر للمستحقين من القصر والمشمولين برعاية الهيئة أستفاد منها عدد 811 أسرة و2485 قاصراً ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط”.

واوضح البرجس أن “الهيئة وبتعليمات مباشرة من مجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار الدكتور فهد العفاسي وزير العدل رئيس مجلس ادارة الهيئة، سعت جاهدةً لتحويل هذه المساعدات بالرغم من ظروف الحظر الكلي والإجراءات الإحترازية والوقائية المعمول بها بالدولة”، مشيرا إلى أن “الهيئة خلال هذه الأزمة حرصت على تلبية كافة احتياجات القصر والتواصل معهم عبر منظومة متكامله لتنفيذ كافة المعاملات الخاصة بهم إلكترونياً وذلك عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة ووسائل التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى خدمة «الوتس آب»، لتلقى كافة إستفساراتهم وطلباتهم التي تم تسخيرها لخدمتهم”.

وأكد، أن “الهيئة التزمت خلال الفترة السابقة بالاستمرار في تقديم خدماتها للقصر والمشمولين برعايتها”، مثمنا “جهود العاملين بالهيئة لتحقيق رسالتها النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعايتها في ظل الرعاية السامية من سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين”.