“الداخلية”: ضبط سيدة جاهرت بالإفطار وخالفت الحظر

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية حول ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو لسيدة من جنسية عربية تجاهر بالافطار ومخالفة لقرار الحظر الكلي بمنطقة السالمية.

توضح الادارة انه تم ضبط المخالفة حيث قاومت القوة الأمنية وتمت السيطرة عليها من قبل عناصر الأمن النسائية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتسجيل عدة قضايا بحقها وتحويلها الى جهة الاختصاص.

وتؤكد الادارة ان وزارة الداخلية تتصدي بكل حزم وشدة لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو محاولة المساس برجال الأمن ، لافته انها لن تتهاون في تقديم المخالفين والخارجين عن القانون لجهات التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.