المستشار الجلاوي: مكافآت الضبطيات و«الممتازة» في حسابات المستحقين قريباً

قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، إن إدارة الشؤون الإدارية وإدارة الشؤون المالية والفنية قامت بإنجاز كشوفات المستحقين للأعمال الممتازة للعام 2019 وجرى تحويل مكافآت ضبطيات المواد المخدرة والمشروبات الكحولية والمؤثرات العقلية وغيرها من الممنوعات إلى البنك المركزي تمهيدا لتحويلها الى حسابات المستفدين في البنوك المحلية.

وتوجه المستشار الجلاوي بالشكر لجميع أبنائه وإخوانه في الإدارة العامة للجمارك على جهودهم الكبيرة في إنجاز مهام عملهم على مدار العام بشكل مشرف وبجهد وافر والتصدي لعمليات التهريب بأنواعها واستمرارهم في العمل بكل إخلاص في هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بانتشار فيروس كوورنا المستجد وذلك لاستمرار تدفق السلع والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، موكدا على أن عطاء رجال الجمارك الممتد ليس مستغربا على أبناء الشعب الكويتي الكريم، مشيرا الى أن ما نقدمه لدولتنا الغالية لا يمكن أن يوفي أفضالها الكبيرة.

يذكر أن عملية صرف المكافآت بأنواعها جاءت عقب مخاطبات مع وزارة المالية وانتهاء مدراء الإدارات من التقييم السنوي لموظفي الجمارك وفقا للضوابط.