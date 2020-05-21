هيئة أسواق المال تعلن خطتها للعودة للعمل

أعلنت هيئة أسواق المال عن تشغيل كافة قطاعاتها للعمل بأقل عدد من مواردها البشرية « داخل مقر الهيئة »، وذلك وفق خطة العودة للعمل الاستباقية التي أعدتها الهيئة، حيث سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ رفع الحظر وإعلان الحكومة العودة للعمل سواء بشكل كامل أو جزئي أو تدريجي، وستعمل الهيئة بكامل طاقتها البشرية والتي سوف يتم تقسيمها إلى 3 فئات :

– الفئة الأولى : ستباشر أعمالها من مقر الهيئة حسب ساعات العمل المحددة لكل قطاع بما يتفق مع الضوابط الصحية الاحترازية .

– الفئة الثانية ستباشر مهامها من خلال الاتصال بشبكة الهيئة « نظام التراسل الإلكتروني » عن طريق الأجهزة المحمولة.

– الفئة الثالثة : ستباشر مهامها من خلال التواصل الإلكتروني بالهيئة عن طريق البريد الإلكتروني.

وسيتم تدوير الفئات المشار اليها على فترات حتى تاريخ العودة الطبيعية للأعمال.

وتؤكد هيئة أسواق المال على تطبيق قواعد التباعد بين الموظفين ، وتوفير أجهزة قياس الحرارة والكمامات والقفازات والمعقمات لجميع موظفيها ، كما ستوسع الهيئة عمليات التنظيف والتعقيم للمقر ، حرصا من الهيئة على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير التي وضعتها وزارة الصحة وفق الإرشادات الصحية الخاصة بفيروس كورونا داخل أماكن العمل.

وقد قامت الهيئة بالاعلان لموظفيها عن إجراءاتها بشأن العودة التدريجية للعمل مع التزامها باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.