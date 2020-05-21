بنك الدم يعلن مواعيد عمله خلال أيام عيد الفطر المبارك

أعلن بنك الدم الكويتي أنه سيغلق أبوابه في أول أيام عيد الفطر المبارك على أن يكون التبرع في أيام العيد الباقية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء في مقر بنك الدم المركزي بالجابرية.

وقالت إدارة خدمات نقل الدم بالبنك في بيان لوكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم الخميس إنه سيتم كذلك إغلاق مركز التعاونيات لنقل الدم «العدان» في أول أيام العيد على أن يكون التبرع في أيام العيد الباقية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية مساء.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي حرصا من بنك الدم الكويتي على توفير الدم الكافي للمرضى والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للدم.