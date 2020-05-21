وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساء اليوم الخميس في قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وكان في الاستقبال على أرض المطار كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين وسفير دولة قطر لدى دولة الكويت السفير بندر بن محمد العطية ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.