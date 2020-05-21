القمص بيجول: لتدم الكويت عامرة… وفيروس كورونا شدة وتزول

هنأ راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بالكويت، القمص بيجول الأنبا بيشوي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، والشعب الكويتي بعيد الفطر المبارك.

وقال القمص بيجول في تصريح صحافي إن «كانت جائحة كورونا قد حرمتنا من تجمعات المحبة فإنها «شدة وتزول».

وأكد أن الكويت السباقة في كل شيء نالت إعجاب العالم بشهادة الجميع، بقيادة أميرها المفدى، وولي عهدها الأمين، ورجالاتها البواسل.

وقال إن الجميع قام بدوره خير قيام، وسيسجل التاريخ ما قامت به وزارة الخارجية ووزيرها الشيخ الدكتور أحمد الناصر ومساعدوه من دور حيوي على الصعيدين الداخلي والخارجي، متجلياً في عمليات الإجلاء، سواء للأخوة الكويتيين العائدين من الخارج أو الوافدين المغادرين من الكويت، وكذلك دعم المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الوباء، خصوصا منظمة الصحة العالمية.

وتقدم القمص بيجول الأنبا بيشوي بالشكر الجزيل لوزارة الداخلية وكل قطاعاتها، للجهود الجبارة التي تبذلها على كل الصعد، وقدرتها على التعامل في هذه المرحلة بأعلى قدر من الكفاءة والحكمة والانضباط.

وأشاد بالدور الكبير الذي قامت به وزارة الصحة وطواقمها الطبية والفنية والإدارية في مجابهة واحتواء هذه الجائحة.

وثمن دور وزارة التجارة والصناعة خلال الأزمة، مشيدا بدورها في إدارة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية وتوفيرها لجميع المواطنين والمقيمين في كل مكان وزمان.

وأكد أن كل شيء بالكويت متوافر، كالأمن والأمان والعلاج والأدوية ووسائل الوقاية، والاحتياجات الطبية، والمواد الغذائية والمحاجر ودور الإيواء.

واختتم القمص بيجول تصريحه بالقول «فلتدم الكويت عامرة بأمير الإنسانية، وولي عهدها الأمين، ورئيس الحكومة والوزراء وكل رجالاتها البواسل، حفظ الله الجميع وظلل علينا بستر عنايته ورعايته».