سمو الأمير يتلقى اتصالا من العاهل الأردني.. للتهنئة بعيد الفطر السعيد

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة عبر جلالته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والاسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

وقد شكره سموه حفظه الله على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة الطيبة مقدرا سموه هذا التواصل ومبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.