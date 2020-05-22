“الإطفاء” تسجل قضية بحق أحد ضباطها وتوقفه عن العمل

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء، اليوم الجمعة، في بيان لها ان الإدارة العامة للإطفاء قامت بتسجيل قضية في مخفر شرطة بيان حملت رقم جناية بحق أحد الضباط العاملين في قطاع المكافحة وذلك لقيامه باقتحام مبنى الادارة واتلاف واجهة المبنى الرئيسي لها وتشاجره مع أفراد الأمن، واوضحت الإدارة بان رجال أمن وزارة الداخلية تمكنوا من ضبط المتهم بعد هروبه واحالته للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

وفي هذا الإطار أصدر سعادة مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد قرارا يقضي بإيقافه عن العمل لحين مسائلته قانونيا.

وأكدت ادارة العلاقات العامة والإعلام ان الإطفاء لن تتهاون مع كل من يصور له فكره أو يهديه عقله أو تسول له نفسه المساس بموجودات الإدارة وممتلكاتها أو النيل من أمنها وأمن منتسبيها بل ستتصدى بكل حزم لمثل هذه التصرفات اللامسؤولة والتي قد تصدر عن قلة قليلة لاتشكل السواد الأعظم من رجال الإطفاء المخلصين الذين يحملون على عاتقهم رسالة انسانية يقدرها الكافة.