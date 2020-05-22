«الرؤية الشرعية» تلتمس هلال شوال

تجتمع هيئة الرؤية الشرعية التماسا لرؤية هلال شهر شوال وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للقضاء الجديد الكائن في منطقة مبارك العبدالله خلف ارض المعارض.

وأهابت الوزارة في بيانها بكل من يتمكن من روية هلال شهر شوال ان يتواصل مع هيئة الرؤية الشرعية للإدلاء بشهادته والتواصل على الرقم25376934 .