أمين سر الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان يفوز بجائزة «الصحة العالمية» لليوم العالمي للامتناع عن التدخين

فاز أمين سر مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان ورئيس لجنة مكافحة التدخين أنور بورحمة بجائزة منظمة الصحة العالمية «WHO» لليوم العالمي للامتناع عن التدخين.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية بفعاليات هذا اليوم حول العالم في 31 مايو من كل عام، ضمن مواضيع مختلفة حول مكافحة التبغ، والغرض من هذا اليوم هو إقناع المدخنين ومستهلكي التبغ بالإقلاع عنه، وتشجيع الحكومات، والمجتمعات، والمجموعات، والأفراد على إدراك حجم المشكلة والقيام حيالها بالأعمال المناسبة.

وفي كل عام، تقدم منظمة الصحة العالمية جوائز للأفراد أو المنظمات الرئيسة التي كان لها إسهامات قيمة في مكافحة التبغ وإنجاح حملات اليوم العالمي لمكافحة التبغ.