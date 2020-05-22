سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بخادم الحرمين مهنئا بعيد الفطر السعيد

أجرى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

عبر فيه سموه عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بموفور الصحة والعافية وطول العمر وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الخير واليمن والبركات وأن يكشف هذه الغمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عن المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق وعن سائر دول العالم وأن يحفظ كل الشعوب العربية والاسلامية من كل مكروه وسوء إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أخاه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي وأن يعيد هذه المناسبة الطيبة على سموه وعلى دولة الكويت وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني وأن يرفع البلاء الناتج عن فيروس كورونا المستجد عن دولة الكويت وسائر دول العالم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.