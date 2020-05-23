سمو ولي العهد يتلقى برقيات تهان.. بمناسبة عيد الفطر السعيد

تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله رسالة تهنئة من معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ضمنها باسمه ونيابة عن اخوانه أعضاء مجلس الأمة أسمى عبارات التهاني وأصدق مشاعر المباركات وخالص الأحاسيس والأمنيات بهذه المناسبة السعيدة منتهزا هذه المناسبة الفضيلة التي تواكب حالة عصيبة يعيشها العالم كله ليؤكد لسموه حفظه الله بأن ابناءه من الشعب الكويتي الأصيل قد تسلحوا بسلاح الايمان الخالص بما يقدره الله العلي القدير والعمل بكل حزم ومضاء بتوجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه مما سيجعل الرجاء بالله تعالى كبيرا بزوال هذا البلاء عن وطننا العزيز الكويت بأسرع وقت وتشرق شمس الكويت من جديد كما عهدها سموه دار الخير والمحبة والسلام متضرعا الى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة وأمثالها على سموه وعلى بلادنا الغالية الكويت وعلى المسلمين كافة أعواما عديدة وأزمنة مديدة وهي تنعم بالخير والأمان وأن يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين والعالم بأسره البلاء والوباء ويعم الرخاء والاطمئنان وسموه يهنأ بموفور الصحة وتمام العافية دائمين بحفظ الله تعالى القدير ذخرا وعطاء ونبراسا للشعب الكويتي الوفي الأصيل وسندا وعضدا لقائد مسيرة التقدم والازدهار والنهضة والأمان في وطننا العزيز حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالة شكر جوابية الى معالي رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم أعرب فيها سموه عن أسمى آيات التهاني وأرق التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد معربا سموه عن بالغ تقديره لما يبذله معاليه من جهود حثيثة بالتكاتف مع اخوانه في الحكومة لمكافحة جائحة كورونا سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة الناتجة عن هذا الوباء في الكويت وسائر دول العالم وان يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية وأن يديم على ديرتنا الحبيبة نعمة الأمن والطمأنينة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالة تهنئة إلى سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني اعرب فيها سموه عن اصدق المشاعر الطيبة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد مثمنا سموه الدور الكبير الذي يقوم به منتسبو الحرس الوطني بالتكاتف مع أجهزة الدولة لمكافحة جائحة كورونا سائلا الله العلي القدير أن يكشف الغمة الناتجة عن هذا الوباء في دولة الكويت وسائر دول العالم داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليه بوافر الخير واليمن والبركات وأن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية وعلى كويتنا الغالية دوام الامن والتقدم والرخاء.

كما تلقى سموه حفظه الله رسالة شكر جوابية من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة الجليلة وامثالها على سموه وهو ينعم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى الوطن العزيز وابنائه الكرام بالعز والرفاه والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله رسالة تهنئه إلى معالي الشيخ مبارك العبدالله الأحمد الصباح بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد اعرب فيها سموه عن صادق تهانيه وأجزل أمنياته مبتهلا الى المولى سبحانه ان يعيد هذه المناسبة الغالية عليه وعلى شعبنا الوفي وكافة الشعوب العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات وان يحفظ ديرتنا العزيزة واحة للخير والعز والاستقرار وأن يهيئ لها سبل التطور والتقدم في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني .

وقد تلقى سمو ولي العهد حفظه الله رسالة شكر جوابية من معالي الشيخ مبارك العبدالله الأحمد الصباح بهذه المناسبة السعيدة ضمنها بأسمى آيات التهاني وصادق الدعاء مقرونة بخالص مشاعر الود والوفاء لسموه متضرعا الى الله تعالى ان يحيط سموه برعايته وان يحفظه بعنايته وان يتقبل من سموه صالح الاعمال والدعاء وان يعيد هذه المناسبة الجليلة وامثالها على سموه وهو ينعم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى الوطن العزيز وابنائه الكرام بالتقدم والازدهار .

وقد تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقيات تهنئة من معالي كبار الشيوخ ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ضمنوها بأسمى آيات التهاني وصادق الدعاء متوجهين الى الله العلي القدير ان تحل علينا هذه المناسبة وبلادنا تنعم بأجواء مليئة بالمحبة والإخاء وقد كشف الله عنا هذا الوباء وتشرق نفوسنا بالخير والصفاء ابتهاجا بالعيد السعيد وقد زال البلاء مبتهلين الى الله عز وجل ان يبارك في مسيرة سموه الحافلة بالعطاء وان يسدد خطاه لما فيه رفعة وعزة وطننا ورعاية ابنائه الابرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.

وتلقى سموه حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، من معالي الوزراء ومعالي المحافظين وكبار المسئولين بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي والأخوة المواطنين الكرام والمقيمين الأوفياء داخل وخارج دولة الكويت.

وقد ثمن سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله الجهود الحثيثة التي يقوم بها الاخوة في مجلس الوزراء والذين وقفوا جميعا على قدم وساق لا يدخرون جهدا ولا يتوانون عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم متكاتفين صفا واحدا ومتعاونين لدرء أي خطر يداهم الكويت سواء اكان صحيا أو مجتمعيا مشيدا سموه بجميع أجهزة الدولة وكوادرها وبالأخص خط الدفاع الأول في وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة التجارة وجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية على ما أبدوه من تعاون بناء وإجراءات سباقة لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد- 19» والذين قاموا بتطبيق التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في مكافحة خطر هذا الوباء داعيا المولى سبحانه أن يرفع هذا البلاء عن دولة الكويت وأن يحفظ شعبها وشعوب العالم أجمع من كل مكروه وسوء.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيات شكر جوابية ضمنها سموه شكره وتقديره وتمنياته الطيبة للجميع داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على دولة الكويت وأهلها الأوفياء بالخير واليمن والبركات وأن يحفظها من كل مكروه وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار وأن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات سائلا الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.