سمو رئيس الوزراء يتسلم رسالة خطية من نظيره العراقي

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم مبعوث رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق معالي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة الدكتور علي عبد الأمير علاوي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وتسلم سموه خلال اللقاء رسالة خطية من معالي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق مصطفى الكاظمي تتضمن سبل دعم العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية.

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين إضافة الى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة معالي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد علي الفاضل ومعالي وزير المالية براك علي الشيتان ومعالي نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله.