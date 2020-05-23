«الجمارك»: لا توقف عن استقبال البضائع في «الشعيبة» و«الشويخ»

أكد مديرا إدارتي جمارك الموانئ الجنوبية هادي العجمي، والموانئ الشمالية صالح مصلح الحربي، استمرار عمل مينائي الشعيبة والشويخ واستقبال البضائع بأنواعها الواردة والصادرة على مدار 24 ساعة دون توقف وحتى في عطلة عيد الفطر المبارك، بما في ذلك تسليم واستلام البضائع، بحيث تتمكن أي شركةً أو أفراد الحضور إلى ميناء الشعيبة والشويخ في أي وقت لاستلام البضائع.

وشددا العجمي والحربي على التزام رجال ميناء الشويخ وبقية المنافذ الجمركية بتنفيذ تعليمات المدير العام للجمارك المستشار جمال الجلاوي، بضرورة تسهيل دخول البضائع والسلع بأنواعها سواء غذائية أو مستلزمات طبية وغيرها دون الإخلال بالتفتيش والتدقيق الجمركي والأمني، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية لرجال الجمارك من مفتشين وموظفين وداخل محطات التخزين وكذلك تعقيم الحاويات والبضائع، بحيث تصل خالية من الجراثيم أو ما شابه.

وأضافا في تصريح صحافي أنه ومنذ ظهور فيروس كوورنا المستجد وتأثر الكويت به، وفي ظل ما يشهده العالم من ظروف استثنائية، كانت الجمارك عند مستوى الحدث فوضعت خطط عمل كان لها الأثر في عدم تأثر السوق المحلي بأي نقص في أي سلعة، مشيران إلى أن محطة تخليص الحاويات تعمل على مدار الـ24 ساعة، كما يعمل الميناء على مدار الساعة أيضاً ولا مجال للتوقف ولن يحدث بإذن الله وسط الإرادة القوية وخطط العمل الناجحة.

وأشارا إلى أن هناك إجراءات دقيقة تبدأ بوصول البضائع، إذ يتم تفتيش كافة الحاويات من قبل المفتش الجمركي والأجهزة المتقدمة والأشعة للكشف عن أي ممنوعات، ويجري لها عملية تعقيم للتأكد من خلوها من الفيروسات والجراثيم، ثم تخضع إلى التفيش الأمني من قبل المفتشين في رمبات التفتيش التي يتم تعقيمها كل 3 ساعات، كذلك يوجد ممر تعقيمي في الحاويات، ويتم تزويد رجال الجمارك بالكمامات والقفازات، كما يتم في بعض الأحيان الاستعانة بكلاب الأثر بحيث لا تكون ثغرة لتمرير مواد ممنوعة او محظورة.

ونوها إلى أن هذه الإجراءات تتم في قسم الحاويات والمستودعات الجمركية وتوابعها، مضيفان أن الجمارك أنجزت ربطاً إلكترونياً مع 14 جهة حكومية لتسهيل دخول البضائع وتدفقها إلى داخل البلاد، بما يمكنها من إنهاء الإجراءات المتعلقة بالإفراجات الجمركية حسب التعليمات الجمركية الصادرة بهذا الشأن مع وجود فرق طوارئ جمركية تعمل على مدار الساعة، بالأضافة إلى تطبيق إنجاز العمل عن بعد بأجهزة الحاسوب وتنزيل تطبيقات عليها بما يمكنهم من إتمام عملية التدقيق والتخليص الجمركي أون لاين، ومثل هذه الخطوة تتماشي مع تعليمات الصحة بالتباعد وتقليل المراجعات، منوهاً إلى أن هناك أنظمة للسداد إلكترونياً بالنسبة للرسوم الجمركية، وهو مايعزز دور الجمارك في مواكبة التطور والحدث في آن واحد ويؤكد قدرتها وتميزها.

وقال العجمي إن ميناء الشعيبة والموانئ الأربعة النفطية التابعين للموانئ الجنونية تعمل دون انقطاع بما يكفل استمرار تدفق البضائع واستقبال ناقلات النفط وتمكينها من المغادرة.

من جهته ثمن الحربي تعاون إدارة محطات الحاويات في ميناء الشويخ والتي أبدت استعدادها ونفذت خطة العمل لاستمرار المحطات في العمل على مدار اربع وعشرين ساعة وحتى في أيام العطل، بحيث لا تتاثر ولا تحدث هناك أي نقص في المواد الغذائية أو غيرها داخل السوق المحلي في نقلة نوعية لخطة العمل في إدارة الموانئ الشمالية.

واختتم الحربي تصريحه بالتأكيد على أن كل البضائع يتم استقبالها بما فيها السيارات بأنواعها وكل ما يصل إلى ميناء الشويخ، مشيرا الى أن عددا من الجهات أعطت الجمارك صلاحية استثنائية لرخص ومستندات انتهت قبل أشهر بحيث لا تعوق إنتهاء الرخص والمستندات دون استلام البضائع بما لايخل بالإجراءات والقوانين الصادرة بهذا الشأن.