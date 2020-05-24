وزير الإعلام يهنئ القيادة السياسية والشعب الكويتي بعيد الفطر السعيد

هنأ وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري القيادة السياسية ممثلة بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم والشعب الكويتي الكريم بحلول عيد الفطر السعيد أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة.

وقال الوزير الجبري في بيان صحفي إن الكلمة التي تفضل سمو الأمير بتوجيهها لأبنائه أمس تعتبر خريطة طريق ومنبع ثقة ومنهل عزيمة تتكاتف على إثرها الجهود وتبرز الإنجازات في ظروف استثنائية تمر بها البلاد والعالم أجمع ممثلة بجائحة «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وأشاد الوزير الجبري بالعاملين في وزارة الإعلام وأدائهم المتميز خلال الفترة الحالية في تغطية وإبراز جهود الدولة بمختلف جهاتها في مكافحة الفيروس مؤكدا أنهم دوما على قدر المسؤوليات المنوطة بهم في نقل الرسالة الإعلامية الصادقة والمعلومة الشفافة والمادة التوعويةالهادفة.

ودعا جميع الأجهزة الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى الاسترشاد بكلمة سمو الأمير نبراسا في دعوته إلى الالتزام بسمو الرسالة الإعلامية والحرص على ممارسة دورها الإيجابي المسؤول في دعم الجهود المشتركة الهادفة لدحر هذا الوباء والقضاء عليه.

وشدد الوزير الجبري على ضرورة أخذ الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية لقطع الطريق على المعلومة الخاطئة والشائعة أيا كان شكلها أو مضمونها التي من شأنها إثارة البلبلة وتضليل المتلقي.

وذكر أن أبناء الكويت في الصفوف الأولى من مختلف الجهات أثبتوا على الدوام أنهم على قلب رجل واحد واضعين نصب أعينهم بلادهم ورفعة شأنها والذود عنها في مواجهة الأزمات مترجمين سياسة الحكومة في توعية المجتمع وحمايته نحو عبور هذه الجائحة.