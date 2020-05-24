الفريق المكراد تفقد فرق «الإطفاء» المكلفة بتأمين المحاجر الصحية التابعة لـ«الأشغال» و«كيبك»

قام سعادة مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد صباح اليوم الأحد ويرافقه نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر البليهيص ومدير ادارة العلاقات العامة والإعلام العميد خليل الأمير بجولة تفقدية شملت فرقة الإطفاء المكلفة بتأمين المحجر الصحي التابع لوزارة الأشغال العامة الكائن بمنطقة العارضية ، وقد نقل لهم تحيات وتقدير معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح وتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، مثنياً على جهودهم وتضحياتهم ، ومشيداً بتواجدهم على رأس عملهم في هذه الظروف الاستثنائية ضاربين أروع الأمثلة بالعطاء لبلدنا المعطاء من أجل سلامة المتواجدين في المحجر الصحي.

واستمع الفريق المكراد إلى شرح مفصل من مدير اطفاء محافظة الفروانية العقيد معاذ الحمادي عن المهام التي تقوم بها الفرقة في الموقع واطلع على الخطط التي وضعت لتوفير اقصى درجات الحماية بالتعاون مع باقي الجهات المعنية وكذلك تم شرح خطة الطوارئ ومراكز الدعم التي تقدم الإسناد للفرقة المكلفة في حالات وقوع الحوادث لاسمح الله.

هذا وشكر الفريق المكراد العقيد الحمادي وجميع أفراد الفرقة على جهودهم المبذولة.

ثم توجه الفريق المكراد ومرافقيه إلى المحجر الصحي التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة « كيبك » والكائن في منطقة الزور واستمع الى شرح مفصل عن المهام التي تقوم بها الفرقة من مدير اطفاء محافظة الأحمدي العقيد أحمد البيرمي.

هذا وأعرب الفريق خالد المكراد عن ارتياحه لما شاهده من جاهزية تامة واستعداد في المحجرين مؤكداً على ثقته في قدرات رجال الإطفاء على مواجهة أي طارئ لاسمح الله والتعامل معه بكافة الفرضيات بكل كفاءة واقتدار.

وفي الختام توجه الفريق خالد المكراد بالدعاء الى الله عز وجل بأن الكويت وشعبها والمقيمين على أرضها من اي مكروه ووباء تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهم.