سمو الأمير يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء السوداني للتهنئة بعيد الفطر السعيد

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية السودان الشقيقة الدكتور عبدالله حمدوك عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والاسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

وقد شكره سموه حفظه الله على هذه البادرة الكريمة التي تجسد أواصر العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.