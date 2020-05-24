سمو الأمير يعزي الرئيس الباكستاني بضحايا تحطم طائرة للركاب في كراتشي

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية في كراتشي والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية في كراتشي مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.