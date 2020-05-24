«الصحة»: 838 إصابة جديدة بـ«كوفيد 19».. والاجمالي 21302

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 838 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 21302 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 156 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال838 السابقة تضمنت «134 حالات لمواطنين كويتيين» و«260 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية» و«125 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية» و«86 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية» وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع «355 حالة بمنطقة الفروانية الصحية» و«176 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية» و«120 حالة بمنطقة حولي الصحية» و«96 حالة بمنطقة الجهراء الصحية» و«91 حالة بمنطقة العاصمة الصحية».

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: «منطقة الفروانية 124 حالة» و«منطقة جليب الشيوخ 77 حالة» و«منطقة خيطان 74 حالة» و«منطقة حولي 44 حالة».

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 177 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد 19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15029 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية عدد 109 أشخاص وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 2935 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 089ر271 ألف فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 370 حالة من المصابين بمرض «كوفيد 19» ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 6117 حالة.