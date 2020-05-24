«التوجيه المعنوي» تعايد منتسبي الحرس الوطني في مواقع المسؤولية

قام وفد من مديرية التوجيه المعنوي بتقديم التهاني إلى إخوانهم منتسبي الحرس الوطني في مواقع المسؤولية المكلفين بتأمينها في النطاق السكني لمحافظة الجهراء ومدينة سعدالعبدالله ومنطقة القيروان والتي يساند الحرس الوطني فيها وزارة الداخلية لتطبيق قرار مجلس الوزراء بفرض الحظر الكلي، ومركز إيواء الرتقة ومحجر ستاد جابر ومواقع الحراسات الخارجية في وزارة الخارجية والاعلام والكهرباء والماء ،والمنطقة النفطية الوسطى .وقد حرصت مديرية التوجيه المعنوي على مشاركة اخوانهم من منتسبي الحرس الوطني فرحة العيد السعيد وهم يقضونه بعيدا عن ذويهم، تقديرا لدورهم الذي يقومون به ضمن الصفوف الأمامية مع إخوانهم في وزارات ومؤسسات الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.وتأتي مبادرة التوجيه المعنوي انطلاقا من دورها في رفع الروح المعنوية للمنتسبين والعمل على رسم البسمة على وجوههم وإدخال الفرحة في قلوبهم، خاصة في مثل هذه المناسبات التي تحتاج الى تكاتف وتآزر الجميع حتى يتجاوز الوطن هذه الأزمة وتداعياتها.