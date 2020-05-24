قادة «الحرس الوطني» يعايدون رجال قوة الواجب ويثمنون دورهم في مواجهة وباء فيروس كورونا

قام قائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم أحمد بجولة على مواقع قوة واجب الحرس الوطني في منطقة القيروان والمستشفى الميداني بإستاد جابر ومحطة كهرباء الدوحة لمعايدة المنتسبين في هذه المواقع حيث نقل إليهم تهنئة القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي بعيد الفطر السعيد، مؤكدا على اعتزاز وتقدير القيادة للدور الذي ‎ يؤدونه لمعاونة وزارات وأجهزة الدولة في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد بأداء واجباتهم في الحماية والتأمين وتطبيق قرار مجلس الوزراء بالحظر الشامل.

كما قام المعاون للإسناد الإداري العميد مهندس عصام نايف عصام بجولة مماثلة في المستشفى الميداني في منطقة المهبولة حيث نقل إلى الكادر الطبي ورجال قوة الواجب تهنئة القيادة العليا للحرس الوطني بعيد الفطر السعيد وتقديرهم للدور الذي ‎ يؤديه رجال الحرس الوطني من أطباء وهيئة تمريض ومنتسبين لمعاونة وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية لسكان المنطقة من المواطنين والمقيمين تطبيقا لبرتوكول التعاون مع الوزارة بمساندتها في أوقات الأزمات والطوارئ.