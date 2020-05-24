الشيخ مشعل الجابر يهنئ بحلول عيد الفطر السعيد

هنأ محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله الصباح، صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما، والحكومة والشعب الكويتي الكريم والمقيمين والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب المحافظ عن تهانيه بهذه المناسبة وتمنياته بأن يعيدها الله على الكويت وقيادتها الرشيدة وأهلها الأوفياء بالعزة والرخاء والأمن والأمان وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع الله الوباء ويزيل الغمة، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن ينعم على صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما بدوام الصحة والعافية وطول العمر.