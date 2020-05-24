معالي وزير الداخلية يقوم بزيارة تفقدية إلى الحدود الشمالية “مركز الرتقة الحدودي”

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، اليوم أول ايام عيد الفطر السعيد، يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعدد من القيادات الأمنية، تفقد الحدود الشمالية «مركز الرتقة» وكان في استقباله عدد من قيادات القطاع.

و نقل الصالح تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا على جهودهم المبذولة فى سعيهم الدؤوب لحفظ الأمن متكاتفين ومتآزرين مع مختلف الجهات المعنية وعلى الجاهزية واليقظة، كما قدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية عمل المنظومة الرادارية الحديثة والدور الفعال لرجال أمن الحدود في أزمة جائحة كورونا واستلامهم لعدد من المحاجر الصحية ومراكز الإيواء وتطبيق قرار العزل على منطقة المهبولة وانتشارهم الأمني في منطقة صباح الأحمد ومنطقة الوفرة.

كما اطلع الصالح ومرافقوه إلى عرض مرئي عن انجازات قطاع أمن الحدود ولدورهم الفعال في التعامل والتصدى لمحاولات التسلل ومكافحة عصابات التهريب بكافة أشكالها بالإضافة الى استخدام كافة الأنظمة الأمنية المعمول بها.

واختتم زيارته لمركز الرتقة بتوجيه الشكر لرجال أمن الحدود وجميع منتسبي المؤسسة الأمنية على جهودهم المبذولة وانتشارهم الذي كان له اكبر الأثر فى نفوس المواطنين والمقيمين كما توجه جميع العاملين بالشكر والتقدير لمعاليه مؤكدين أنهم يؤدون دورهم في فرض وتطبيق القانون لبسط مظلة الأمن والأمان.