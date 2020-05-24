«البيئة»: «حوت الكوت» من نوع الباليني.. وغالبا ما ينفق عن دخوله الخليج

أعلنت الهيئة العامة للبيئة أن الحوت النافق الذي تم تداول صورته في مقطع مرئي مؤخرا وتلقت الهيئة بلاغا من وزارة الداخلية بخصوصه هو من النوع الباليني، ويحتوي على صفائح بالينية، وذلك لفلترة الأسماك الصغيرة والروبيان الموجودة بالمحيطات.

وقالت «البيئة» إن هذا النوع من الحيتان وجد نافقاً بالقرب من جزيرة فيلكا عام 2014 وبالقرب من جزيرة قاروه عام 2015.

وتابعت في بيان لها «تم رصده وتوثيقه اقليميا لأول مرة نافقا عام 1969 في منطقة أم قصر في العراق، وعادة ما يتواجد في المحيطات ولكن نادرًا ما تدخل هذه الحيتان من المحيط الهندي مرورًا بخليج عمان الى الخليج العربي، وغالبا ما تنفق لعدة أسباب منها، اصطدام السفن بها عندما تمر في خطوط الملاحة البحرية، وكبر السن، وعادة ما تكون مريضة وتموت جوعًا وذلك لندرة وجود الغذاء الذي تتناوله وهو القشريات الصغيرة الموجودة فقط بالمحيطات».

وبينت الهيئة أن أحجام هذه الحيتان تتراوح من 13 الى 15.5 متر وعادة ما تكون الأنثى أكبر من الذكر.