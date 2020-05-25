سفارتنا في لندن: حجر إلزامي لمدة أسبوعين للقادمين إلى بريطانيا

دعت سفارة دولة الكويت في لندن اليوم الاثنين المواطنين الكويتين الراغبين بالسفر الى بريطانيا اعتبارا من الثامن من يونيو المقبل الى الاخذ بالاعتبار بفرض الحكومة البريطانية حجرا الزاميا لمدة اسبوعين على جميع القادمين.

واوضحت السفارة في بيان لها ان القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية مؤخرا جاء بهدف منع انتشار ذروة ثانية لفيروس «كورونا المستجد ـ كوفيد 19» مشيرة الى ان القرار يشمل المواطنين البريطانيين والاجانب العائدين من الخارج باستثناء القادمين من جمهورية ايرلندا .

ولفت البيان الى انه وفقا لقرار وزارة الداخلية البريطانية فانه يلزم على القادمين الى اي نقطة حدودية بالمملكة المتحدة ان يبلغ الجهات الرسمية كتابيا بمكان اقامته ورقم هاتفه للتحقق من التزامه بفترة الحجر الاجباري محذرة من ان اي مخالفة لهذا الامر سيترتب عنه غرامة مالية بقيمة الف جنيه استرليني «ما يعادل 1217 دولار» او المحاكمة.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أكدت ان الحكومة ستعمل على مراجعة هذه الاجراءات كل ثلاثة اسابيع وفقا لمدى انتشار العدوى مضيفة ان “بريطانيا لم تغلق حدودها وانما اقرت هذا الاجراء بهدف منع ظهور ذروة ثانية للفيروس قد تكون لها نتائج كارثية”.

يذكر ان اجمالي وفيات «كورونا» في بريطانيا بلغ وفق اخر احصائية لوزارة الصحة يوم امس 36793 وفاة بينما وصل عدد الاصابات المؤكدة الى 259559 حالة.