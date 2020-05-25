وزير البلدية يهنئ الفريق الرقابي بطوارئ ونظافة حولي خلال جولته التفقدية بالعيد

هنأ وزير الدولة لشئون البلدية المهندس وليد الجاسم العاملين بالفريق الرقابي العاملين خلال عطلة عيد الفطر المبارك بطوارئ ونظافة حولي، ذلك خلال جولته التفقدية التي قام بها ومدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي لتهنئة العاملين وتفقد الأعمال الجارية في البلدية.

وأثنى الجاسم على الجهود المبذولة من قبل الفريق الرقابي بطوارئ ونظافة بلدية حولي على مواصلتهم العمل وبذل الجهد ومتابعة أعمالهم للتأكد من قيام شركات النظافة بأعمالها من تنظيف وغسيل وتعقيم للحاويات ورفع مستوى أداء النظافة بالمحافظة فضلا عن متابعة محلات البقالة والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية وتأكدهم من الالتزام بشروط ولوائح البلدية فضلا عن التزامهم بالقرارات الصادرة بالاجراءات الاحترازية والوقائية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأشار الجاسم خلال الجولة على وجود ترتيب بالنسبة لإخراج مواعيد خلال الخمسة أيام المتبقية من فترة الحظر الكلي وبانتظار قرار مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن.