أسماء المراكز الصحية المخصصة لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا

اعتمدت وزارة الصحة، سياسة جديدة مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد حيث تم اعتماد سياسة العزل المنزلي لمتابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، حيث تعتمد السياسة على ابلاغ المصابين بنتيجة المسحات الإيجابية عن طريق خدمة الرسائل القصيرة وتوجيههم إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية المخصصة لمتابعة حالات العزل المنزلي.

وجاء القرار بسياسة العزل الجديدة مرفقا معه البروتوكول الخاص بتنظيم العمل وشرح المهام لفريق الرعاية الصحية الأولية وفريق الصحة العامة وأسماء المراكز الصحية المخصصة لمتابعة حالات العزل المنزلي وأسماء رؤساء الفرق وأسماء منسقي المناطق الصحية المخصصة لمتابعة حالات العزل المنزلي وإرشادات العزل المنزلي وإقرار وتعهد المصاب بفيروس كورونا المستجد بالالتزام بإجراءات العزل المنزلي.

كما تضمن القرار انه سيتم تفعيل برنامج “شلونك” من قبل فريق مركز عمليات تطبيق “شلونك” لمتابعة الحالات أثناء العزل المنزلي.

أسماء مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمناطق الصحية لتطبيق بروتوكول الحجر المنزلي:

منطقة العاصمة الصحية:

– مركز مساعد الصالح الصحي «للكويتيين».

– مركز جابر الأحمد الصحي في N3 «لغير الكويتيين».

منطقة حولي الصحية:

– مركز الشهداء الصحي «للكويتيين».

– مركز الجابرية الصحي «لغير الكويتيين».

منطقة الفروانية الصحية:

– مركز الرحاب الصحي «للكويتيين».

– مركز الرقعي الصحي «لغير الكويتيين».

منطقة الأحمدي الصحية:

– مركز العقيلة الصحي «للكويتيين».

– مركز الشعيبة الصناعي الصحي «لغير الكويتيين».

منطقة الجهراء الصحية:

– مركز النعيم الصحي «للكويتيين».

– مركز النسيم المؤقت بمنطقة تيماء «لغير الكويتيين».