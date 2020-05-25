1200 سرير في المستشفى الميداني بمشرف

قال مدير المستشفى الميداني بأرض المعارض بمشرف د. ضاري الحشاش أن المستشفى الذي بدأ العمل مطلع شهر أبريل الماضي يشتمل العمل فيه على 3 قاعات وهي 5 و6 و8 بطاقة استيعابية إجمالية 1200 سرير.

ولفت الحشاش خلال المؤتمر اليومي لوزارة الصحة، أن قاعة 5 تضم 260 سريراً وقاعة 6 تتسع لـ540 سريراً، بينما قاعة 8 تحتوي على 400 سرير، مؤكداً على أن المستشفى يعمل طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة ويضم أقسام طوارئ تشتمل على 250 سرير طوارئ.

وأضاف الحشاش بأن المستشفى الميداني تم إعداده لاستقبال المقيمين المصابين بفيروس «كورونا»، لافتاً إلى أن آلية استقبال المرضى بالمستشفى الميداني بأرض المعارض تأتي بعد أن تستقبل المستشفيات المختلفة والمراكز الصحية الموزعة على كافة مناطق الكويت للمرضى وتقوم بفرز الحالات وإرسالها إلى المستشفى الميداني.

وأوضح أن الخدمات التي يقدمها المستشفى هي متابعة الحالات حيث يقوم الطاقم التمريضي بالمرور على المرضى وتسجيل القياسات الحيوية بينما الفريق الطبي المعالج يقوم بمتابعة شكاوى المرضى وعوارضهم المختلفة.