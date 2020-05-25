جمارك «الشحن الجوي» تضبط 500 كيلو من التنباك المخدر

في إطار إلتزام جميع المنافذ الجمركية بتنفيذ تعليمات مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، بتسهيل دخول كافة البضائع والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية وغيرها مع عدم الإخلال بالتفتيش والتدقيق الأمني وبما يحول دون تهريب المواد الممنوعة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة الكويت ، احبط رجال جمارك الكويت محاولة لتهريب نحو 500 كيلو من مادة التنباك المحظورة قادمة من دولة خليجية.

وكان مفتشاً في الجمرك الجوي اشتبه في محتويات شحنة قادمة من دولة خليجية ليتم تفريغ محتوياتها واكتشاف التنباك وعلى الفور جرى التحفظ على المضبوطات وإعداد محضر تهريب جمركي تمهيداً لمباشرة الإجراءات القانونية بحق مستورد المواد المحظورة.

يشار إلى ان إدارة الصحة المهنية بوزارة الصحة وكذلك وزارة التجارة حظرتا استيراد وتدوال هذه المادة.

هذا وتحذر الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها من التعرض للمساءلة القانونية وإتخاذ الإجراءات الجمركية بحقة.