«الكهرباء»: لجنة لحصر العاملين بالصفوف الأمامية خلال أزمة كورونا المستحقين للمكرمة الأميرية

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء بالتكليف م. جاسم النوري عن تشكيل لجنة لحصر من كانوا على رأس عملهم في قطاعات الوزارة خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 31 مايو لرفعها لديوان الخدمة المدنية.

وقال النوري في تصريح إن الخطوة تأتي تلبية لقرار مجلس الوزراء لتنفيذ التوجيهات السامية بشأن منح مكافآت مالية للعاملين في الصفوف الأمامية والمساندة تقديرًا لتضحياتهم.

من جهة أخرى أعلنت الوزارة عن انقطاع التيار عن جزء من مزارع العبدلي صباح الْيوم نتيجة خروج أحد الخطوط الهوائية لمحطة الروضتين A المغذية لعدد من محطات منطقة العبدلي.

وأوضحت الوزارة إن فرق الطوارىء تواجدت في الموقع على الفور وعملت على إعادة التيار في أسرع وقت.