سفيرنا بالصين: 3 طائرات تحمل مستلزمات طبية متجهة للبلاد.. وثلاث أخرى نهاية الأسبوع

قال سفير دولة الكويت لدى الصين السفير سميح جوهر حيات اليوم الثلاثاء إن ثلاث طائرات شحن عملاقة غادرت مطار شانغهاي الدولي متجهة الى البلاد وعلى متنها مئات الاطنان من المستلزمات الطبية والوقائية لتعزيز المخزون الاستراتيجي في البلاد.

كما كشف السفير حيات عن أن ثلاث طائرات شحن اخرى مجدولة ايضا ضمن الجسر الجوي القائم مع الصين في نهاية الاسبوع الجاري.

وأشار إلى ان عدد طائرات الشحن منذ بدء جائحة فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» وحتى الان بلغ 16 طائرة شحن مدنية وعسكرية ضمن جدول امداد البلاد بالمستلزمات الطبية والوقائية لتعزيز المخزون الاستراتيجي في وزارة الصحة الكويتية والقطاعات الاخرى بالدولة بإشراف وتوجيه مباشر من جانب مجلس الوزراء الكويتي.

كما لفت السفير حيات الى ان هناك شحنات اخرى من المستلزمات الطبية والوقائية انطلقت الاسبوع الماضي من الصين باتجاه البلاد عن طريق الشحن البحري من أهم الموانئ الصينية الدولية في مدينتي «شنغهاي» و«تيانجين» وانه من المتوقع وصولها الى دولة الكويت قريبا.

وأعرب السفير حيات عن تقدير دولة الكويت للجهود المتواصلة والمخلصة التي تقوم فيها قيادات الحكومة الصينية وخاصة في وزارتي الخارجية والتجارة وهيئة الجمارك المركزية في تقديم الدعم الدائم وتسهيل كافة الاجراءات وتذليل الصعوبات والعقبات امام السفارة الكويتية في بكين لدعم جهود احتواء ومكافحة فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» .