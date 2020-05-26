السفارة الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بـ«كورونا»

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تقريراً أفادت به أن سفارة فلسطين لدى الكويت، أعلنت تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن مريد احمد أمين بسيسو 74 عاماً، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 3، فضلاً عن تسجيل إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد المصابين إلى 17، وتسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع العدد إلى 10.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، أنه لم يتم تسجيل أية إصابة أو وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي ليبقى عدد الاصابات 772، وعدد الوفيات 52، مع تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع عددها إلى 277.