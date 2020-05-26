العقيل: افتتاح سوق مركزي جديد وفرع للخضار في جمعية الجابرية

أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أنه وفي إطار حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على الاهتمام بقطاع التعاون والجمعيات التعاونية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقميمين وتوفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى في مختلف مناطق البلاد فقد تم افتتاح فرع جديد للسوق المركزي لجمعية الجابرية التعاونية في قطعة رقم 7، فضلاً عن افتتاح فرع للخضار في نفس المنطقة.

وأشادت الوزيرة العقيل في تصريح صحفي في هذا الصدد بجهود فريق عمل الجمعيات التعاونية برئاسة وكيل وزارة الشؤون والجهات المعنية الممثلة في هذا الفريق كوزارة الصحة ووزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية وكذلك بجهود بلدية الكويت وجهود قطاع التعاون في وزارة الشؤون وجميع العاملين فيه، مشيرة إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية أدى إلى سرعة افتتاح مثل هذه الأفرع التي تحتاجها منطقة الجابرية التي تتميز بكثافتها السكانية العالية وخصوصاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيدة في الوقت نفسه بجهود القطاع التعاوني بالوزارة وجهود العاملين فيه والمدير المعين في جمعية الجابرية والإدارة التنفيذية العاملة معه لسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لانجاز هذا العمل.

وأكدت العقيل أن الدولة تعول كثيراً على الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات التعاونية سواء كان هذا الدور في الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد ويتعرض لها العالم أجمع، مشيرة إلى أن القطاع التعاوني دائماً يثبت جدارته وقدرته على مجابهة الأزمات وتحقيق النجاحات المتوقعة منه بشكل مستمر.