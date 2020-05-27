العقيل: لجنة لحصر المستحقين للمكرمة.. وأخرى للتدقيق على الكشوف

‏‎أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن تشكيل لجان في الجهات التابعة لها في كل من الوزارة والجهات التابعة لها في وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية لحصر أسماء العاملين فيها ممن كانوا على رأس عملهم خلال فترة العمل من 24 / 2 / 2020 وحتى 31 مايو 2020 وفق الآلية التي أعلن عنها ديوان الخدمة المدنية المنظمة لصرف المزايا التكريمية والواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 مايو 2020 لرفعها إلى ديوان الخدمة المدنية وفق الضوابط المقرره لها.

وأوضحت العقيل في تصريح صحافي أن تشكيل هذه اللجان في كل الجهات جاء تفعيلا لقرار مجلس الوزراء الصادر تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد بشأن منح مكافآت للعاملين في الصفوف الأمامية والصفوف المساندة من موظفي القطاع الحكومي خلال فترة مواجهة انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” المستجد، وذلك تقديرا لتضحياتهم وما يقدمونه من جهود جبارة في سبيل آداء مهامهم الحيوية.

وأوضحت العقيل أنه تطبيقا للإجراءات الرقابية فإنه سيتم رفع نتائج أعمال جميع هذه اللجان إلى لجنة عليا للمراجعة والتدقيق ستشكل لغرض التأكد من انطباق كافة الشروط والضوابط الخاصة بصرف هذه المكافآت على العاملين قبل اعتمادها ومخاطبة ديوان الخدمة المدنيه فيها لإتخاذ شؤونه فيها قبل الصرف وذلك وفق النظم.